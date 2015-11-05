تعرف على أهم فوائد الزبادى الصحية

فوائد الزبادى الصحية

يعتبر الزبادى أحد الأغذية التى تحتوى على فوائد صحية كثيرة مما يجعل تناوله مصدرا هاما للحصول على عدة فوائد صحية وفقا لما أثبتته العديد من الدراسات والأبحاث الحديثة بشأنه والحث على ضرورة وأهمية تناول كوب من الزبادى الطازج يوميا.

وعن فوائد الزبادى الصحية يقول دكتور أحمد الخطيب أخصائى علاج السمنة والتغذية العلاجية، يعتبر تناول الزبادى بمثابة وجبة غذائية متكاملة نظرا لاحتوائه على أكثر العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان مثل البروتينات والمعادن والأملاح.

فوائد الزبادى وإنقاص الوزن "الرجيم"

واستكمل د. أحمد قائلا "يساهم تناول كوب من الزبادى الطازج مع ثمرة فاكهة سواء بوجبة الإفطار أو العشاء فى الحصول على فوائد صحية عديدة خاصة للأشخاص يعانون من زيادة الوزن، ويرغبون اتباع برنامج غذائى لإنقاص وزنهم نظرا لاحتوائه على قدر جيد من الكالسيوم والبروتينات يجعل بمثابة وجبة غذائية خفيفة تمنح الشعور بالشبع وكذلك قليلة السعرات الحرارية.

الزبادى والحمل

وتابع د. أحمد قائلا "لا تقتصر فوائد الزبادى الصحية على إنقاص الوزن فقط بل هناك فوائد صحية عديدة لتناول الزبادى نظرا لاحتوائه على البروبيتك الذى يساعد على خفض حدوث حرقة المعدة بالنسبة للحامل، كذلك يمدها بالكالسيوم الذى تحتاجه الحامل فترة الحمل لتكونين الجنين".

لذلك ينصح د. أحمد يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول كوب من الزبادى للحصول على فوائده الصحية.