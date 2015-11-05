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مع تغيرات الطقس.. الماء الدافئ يقلل تساقط الشعر ويحافظ على الجلد

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مع تغيرات الطقس.. الماء الدافئ يقلل تساقط الشعر ويحافظ على الجلد مع تغيرات الطقس.. الماء الدافئ يقلل تساقط الشعر ويحافظ على الجلد
يعتاد الكثيرون على الاستحمام بالماء البارد ومع تغيرات وتقلبات الطقس المائل للبرودة يجب تغيير هذه العادة ، حيث يتسبب الماء البارد والساخن فى العديد من الأضرار على الصحة.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكداً أنه عند دخول فصل الشتاء يوجد بعض الأشخاص المعتادين على الاستحمام بالماء البارد، وفى أيام البرد أثناء الشتاء قد يصابون بنزلات البرد، وحدوث انقباضات فى الشعيرات الدموية، وتقليل نسبة الدم فى الجلد، ويزيد من نسبة سقوط الشعر فى الشتاء.

وينصح استشارى الأمراض الجلدية، بضرورة استعمال الماء الدافئ أثناء الاستحمام والوضوء وغسيل الرأس واليدين، وذلك يرجع إلى أن الماء الدافئ يساعد على اتساع الأوعية والشعيرات الدموية فى الجلد وتدفق الدم فى الجسم.

ويؤكد أن الاستحمام واستعمال الماء الدافئ يعطى البشرة كل ما تحتاجه من العناصر الغذائية الهامة واللازمة وذلك للحفاظ على حيوية الجلد ونضارته، ويحد من تعرضه للجفاف والتشقق، وتقوى الشعر.

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مصر 365