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مع تقلبات الطقس والمطر والبرق.. 10 نصائح للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك

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مع تقلبات الطقس والمطر والبرق.. 10 نصائح للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك مع تقلبات الطقس والمطر والبرق.. 10 نصائح للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية تواجها البلاد، كسقوط الأمطار وتقلبات الطقس، ومن المتعارف عليه أنه فى ظل هذه التقلبات يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ونزلات البرد.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للحفاظ على الصحة العامة خلال تقلبات الطقس،ومنها:
>1- ارتداء الملابس الثقيلة.
>2- فى حالة وجود أتربة ينصح بارتداء الكمامة.
>3- تجنب الأطعمة المثيرة للحساسية كالبيض والسمك والتدخين والمشروبات التى تحتوى على مادة الكافيين.
>4- التغذية الجيدة تعد هى الأهم ولذا عليك الإكثار من تناول الفواكه الغنية فيتامين سى.
>5- ممارسة الرياضة تجدد خلايا جسمك وتحد من إصابتك بنزلات البرد.
>6- الإكثار من تناول المشروبات الطبيعية التى تزيد من مناعتك كالجنزبيل والنعناع.
>7- المصل الخاص بالأنفلونزا يحميك من الإصابة بنزلات البرد.
>8- تنظيف وغسل الشعر مرتين أسبوعيا أو ثلاثة لأن كثرة الغسيل اليومى للشعر قد تؤدى إلى تساقطه.
>9- عند ذهاب طفلك للمدرسة يجب إعطاؤه الفواكه الغنية بفيتامين سى كالبرتقال أو الجوافة، وذلك للحفاظ على جهازه المناعى.
>10- انصحى طفلك أثناء العواصف الترابية، والأمطار الكثيفة بتجنب الخروج خارج الفصل، حتى لا يكون عرضة لحدوث مضاعفات أو الإصابة بنزلات البرد.

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