الوقوف فترة طويلة أثناء النهار يقى من السرطان

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن الوقوف لفترة طويلة أثناء فترة النهار يساعد بصورة كبيرة فى مكافحة الإصابة بالبدانة والسرطان.

وأوضح باحثون قائمون على الدراسة، الصادرة عن "الجمعية الأمريكية للسرطان"، أن الوقوف لربع ساعة يوميا يساعد على تخفيض فرص الإصابة بالبدانة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شدد فيه الباحثون على أن الأنشطة السلبية كمشاهدة التليفزيون أو الجلوس لفترات طويلة لممارسة ألعاب الفيديو تسهم بصورة بمباشرة فى زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

ولفتت الدراسة إلى أن الرجال الذين انتظموا فى الوقوف لفترات متباعدة تراجعت بينهم فرصة الإصابة بمرض السرطان بنسبة 32% فى مقابل 35% للنساء.

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