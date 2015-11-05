دراسة: الملابس الجديدة تحمل سموما ضارة وخلى بالك من الصينى

يفرح الكثيرون بالملابس الجديدة و لا ينتبهون أنها قد تحتوى على العديد من المواد السامة التى تتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض الجلدية .

وهذا ما أكده موقعThe Times of India الهندى،حيث أشار إلى أن المواد الكيميائية التى تستخدم خلال تصنيع القماش تترك سموما ضارة وتظل جزءا لا يتجزأ من الملابس عند شرائها وتظل متواجدة حتى عند غسلها، وحذرت الدراسة التى أجراها باحثون فى جامعة Stockholm أنه تم تحديد العديد من المواد التى تسبب مخاطر صحية .

وقال الباحث Giovanna Luongo أنه تم إجراء اختبار على 60 عينة من الملابس السويدية والدولية، وكشفت التحاليل الأولية الآلاف من المواد الكيميائية فى الملابس وحولها وتم تحديد مواد أولية مسببة للأمراض الجلدية، وعند التعرض لهذه المواد الكيميائية يزداد خطر الإصابة بالتهاب الجلد التحسسى، كما أن البيئة المحيطة تساعد على زيادة المواد الكيميائية، كما ثبت أن المواد المصنعة للأقمشة بها مواد مسرطنة أكثر تأثرا على صحة الإنسان .

وفى هذا السياق يوضح الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية أن الملابس الرديئة والرخيصة والصبغات التى تستخدم فى صبغ الملابس، تتسبب فى الإصابة بالحساسية وتحتوى على مواد سامة من الممكن أن تؤثر على الإنسان، مؤكدا أن الملابس التى تصنع فى الصين والمجهولة المصدر بها مواد ضارة تؤثر على صحة الجلد.

لذا ينصح أستاذ الأمراض الجلدية عند شراء الملابس الجديدة بضرورة غسلها بالماء والصابون وكيها للتخلص من أى مواد سامة تتواجد بها، ويجب مراعاة أن تكون الصناعات جيدة ومعروفة المصدر وتجنب الملابس المصنعة فى الصين، محذرا عند قياس الملابس من ارتداء الملابس المفتوحة ويجب قياس ملابس مغلفة لتجنب انتقال العدوى من شخص لآخر.