د. خالد عمارة يكتب: كسور عظمة الفخذ فى الأطفال

عظمة الفخذ تمتد من مفصل الورك فى الحوض إلى مفصل الركبة، وفى الأطفال يوجد بها مركزان للنمو فى غاية الأهمية، حيث إن هذين المركزين مسئولان عن نمو طول الطرف السفلى بمعدل ما يقرب من 2 سنتيمتر سنويا أثناء فترة النمو قبل البلوغ (حوالى 14سنة فى الفتيات و19 سنة فى الفتيان).

وكسور عظمة الفخذ قد تكون كسور بعيدة عن المفصل ومركز النمو (و هذا النوع يكون حميدا ولا خوف منه على المدى البعيد) ونوع قريب من المفاصل أو مركز النمو وهذا النوع يجب علاجه بحذر ودقة مع متابعة مستمرة إلى أن يصل الطفل إلى سن البلوغ.

وفى بعض الكسور يحدث زيادة مؤقتة فى سرعة نمو العظمة فينتج عنه زيادة فى الطول لهذه العظمة مما يتسبب فى اختلاف الطول بين الرجلين فتصبح الناحية التى كانت مكسورة أطول لمدة سنتين أو ثلاثة إلى أن تلحق بها الناحية الأخرى. وهذا يحدث بسبب زيادة الدورة الدموية فى العظام أثناء فترة الكسر مما يزيد من سرعة مراكز النمو لفترة مؤقتة.

أما الكسور القريبة من مركز النمو أو المفصل فيكون الخوف من أن تؤثر على هذه الأماكن الحساسة مما قد يسبب تشوهات العظام فى المستقبل أو اعوجاج أو خشونة بالمفصل أو ألم.

وعلاج الكسور يمكن أن يكون بالشدة الجلدية أو الجبس فى الأطفال الرضع وحديثى الولادة. أما الأكبر سنا فيفضل العلاج الجراحى بالتثبيت الداخلى لتفادى مشاكل الجبس وصعوبة الرعاية الصحية للجبس.

فضلاً عن مشاكل المفاصل أو اعوجاج الكسر. والتثبيت الداخلى يمكن أن يكون بالشرائح والمسامير أو بالمسمار النخاعى أو بالمثبتات الخارجية. ونوع الجراحة الأفضل يتم تحديدة بناء على الإشعات وفحص المريض نفسه لتقييم الحالة.

ويفضل أن يتم إزالة الشرائح أو المسامير بعد مرور عام من تاريخ الجراحة فى الأطفال لأن عظامهم تكون فى مرحلة نمو.