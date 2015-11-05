بالصور.. مرشح حزب الوفد بشبرا الخيمة: التعليم والصحة أهم أولوياتى

قام المهندس محمود عطية مرشح البرلمان بشبرا الخيمة أول عن حزب الوفد، بجولة انتخابية بمناطق عزبة عثمان وشارع كريستال عصفور ومدينة السعادة، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الجماهيرى الذى عقده أمس الأربعاء بمنطقة السعادة.

وكان المهندس محمود عطية مرشح حزب الوفد عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نظم مساء أمس الأربعاء مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى أولى فعاليات حملته الانتخابية فى منطقة التعاون، بحضور مئات من أهالى وعائلات المنطقة وبدأ المؤتمر بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.

وأكد " عطية " خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيرى أنه لن يتخلى عن أحد، وسيكون الدعم والسند للجميع حتى من اختلف معه فكريا، مؤكدا على أهمية دور الشباب فى المرحلة القادمة وأن برنامجه الانتخابى يحقق أهم متطلبات الشعب وينهض بالمجتمع والوطن معا.

وأشار عطية إلى أن حى غرب شبرا الخيمة محروم من العديد من الخدمات، ويعانى أبناء المنطقة من انتشار القمامة وعدم رصف الطرق وحرمان بعض المناطق من توصيل الغاز الطبيعى.

وأكد أنه تواصل مع المسئولين التنفيذيين وتم وضع خطة زمنية لحل مشاكل المواطنين واختتم كلمته بضرورة الاهتمام بالشباب ومعرفة أسباب عزوفهم عن المشاركة وخروجهم للانتخابات.

وأوضح أن هناك العديد من القوانين يجب تغيرها وإعادة صياغتها، مشيرا إلى أن التعليم والصحة على رأس أولوياته وقدم التحية لأرواح شهداء الثورة والشرطة والجيش.



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