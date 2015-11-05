المعارضة السورية المسلحة تسيطر على بلدة مورك الإستراتيجية فى حلب

>استعادت المعارضة السورية المسلحة السيطرة على بلدة مورك الاستراتيجية فى ريف حماة، وذلك إثر انسحاب القوات الحكومية منها بعد مقتل عدد كبير من جنودها.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية عن شبكة سوريا مباشر المعارضة قولها إن: "جيش الفتح" بدأ هجومه بالسيطرة على النقطة السابعة بالقرب من بلدة مورك، واستحوذ على آليات ورشاشات ثقيلة، ومن ثم اقتحم البلدة.

وأكد ناشطون أن الطائرات الروسية شنت غارات عدة على مورك، عقب سيطرة المعارضة عليها، وفى داريا فى الغوطة الغربية بريف دمشق، تكبدت القوات السورية المزيد من الخسائر البشرية وفى العتاد بعدما فشلت فى اقتحام المدينة.

وقالت شبكة سوريا مباشر: إن القوات الحكومية فشلت لليوم الثانى على التوالى فى اقتحام المدينة وخسرت 44 قتيلا بالإضافة إلى 100 جريح، وأوضحت أن مسلحى المعارضة تمكنوا من التصدى لمحاولات القوات الحكومية التقدم من عدة محاور على الجبهة الغربية للمدينة.