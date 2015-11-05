أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شخصين فى حادث تصادم بمدخل مدينة بنها فى انقلاب سيارة نقل وسط الطريق

Google+ Print
إصابة شخصين فى حادث تصادم بمدخل مدينة بنها فى انقلاب سيارة نقل وسط الطريق إصابة شخصين فى حادث تصادم بمدخل مدينة بنها فى انقلاب سيارة نقل وسط الطريق
أصيب شخصان فى حادث تصادم بطريق – إسكندرية عند مدخل مدينة بنها بالقليوبية، عقب انقلاب سيارة نقل بمقطورة فى وسط الطريق بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية بالحادث، انتقلت على الفور قيادات إدارة مرور القليوبية، وتبين توقف حركة المرور.

وتبين إصابة شخصين تم نقلهما لمستشفى الجامعة وجارى التعرف على هويتهما، وتمت الاستعانة بمعدات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمدينة بنها من الأوناش لرفع مخلفات انقلاب السيارة إلى جانب الطريق،
>لعودة حركة المرور أمام السيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني