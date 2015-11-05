إصابة شخصين فى حادث تصادم بمدخل مدينة بنها فى انقلاب سيارة نقل وسط الطريق

أصيب شخصان فى حادث تصادم بطريق مصر – إسكندرية عند مدخل مدينة بنها بالقليوبية، عقب انقلاب سيارة نقل بمقطورة فى وسط الطريق بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية بالحادث، انتقلت على الفور قيادات إدارة مرور القليوبية، وتبين توقف حركة المرور.

وتبين إصابة شخصين تم نقلهما لمستشفى الجامعة وجارى التعرف على هويتهما، وتمت الاستعانة بمعدات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمدينة بنها من الأوناش لرفع مخلفات انقلاب السيارة إلى جانب الطريق،

>لعودة حركة المرور أمام السيارات.