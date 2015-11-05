ضبط سيدة حصلت على مبالغ مالية من مواطنين بدون وجه حق بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على سيدة جمعت مبالغ مالية من مواطنين بدون وجه حق تحت مسمى تشغيلها وصرف أرباح لها.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ يتضمن قيام سيدة تدعى "منال. م. ع" 52 سنة تقوم بجمع مبالغ مالية من مواطنين بحجة تشغيلها وتوزيع أرباح مالية كبيرة على المشاركين غير أنها توقفت عن تسديد الأرباح لهم منذ شهر مايو وقامت بالتهرب منهم ثم تغيير محل إقامتها.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيدة تقوم بتوظيف الأموال دون رخصة وتستغل منزلها فى القيام ببعض الأمور التجارية التى لا تتناسب مع حجم الأموال التى قامت بجمعها وتقدر بملايين الجنيهات تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13015 إدارى قسم المنيا وجارى العرض على النيابة.