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"التموين" تعيد فتح "الفصل الاجتماعى" للمواطنين لاستخراج بطاقات جديدة

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"التموين" تعيد فتح "الفصل الاجتماعى" للمواطنين لاستخراج بطاقات جديدة "التموين" تعيد فتح "الفصل الاجتماعى" للمواطنين لاستخراج بطاقات جديدة
قررت وزارة والتجارة الداخلية إعادة فتح الفصل الاجتماعى للمواطنين من البطاقات التموينية، وذلك لتمكن أى شخص يقوم بفصل نفسه من بطاقة أسرته لاستخراج بطاقة تموين جديدة وفقا للشروط، وذلك بعد إيقاف الفصل الاجتماعى لمدة ثلاثة أشهر الماضية خلال تحديث بيانات المستفيدين من صرف السلع المدعمة .

وقالت المهندسة ماجدة حسين توفيق رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر إعادة فتح الفصل الاجتماعى من البطاقات التموينية لتمكين أى شخص من فصل نفسه من بطاقة أسرته المقيد بها وتمكنه من استخراج بطاقة تموينية جديدة فى مختلف المحافظات، إضافة إلى إتاحة نقل صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات من محافظة إلى أخرى وفقا لمحل الإقامة الجديد لصاحب البطاقة.


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