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الثلاثاء.. مناظرة جماهيرية بين المرشحين أمام أهالى دائرة بلبيس بالشرقية

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الثلاثاء.. مناظرة جماهيرية بين المرشحين أمام أهالى دائرة بلبيس بالشرقية الثلاثاء.. مناظرة جماهيرية بين المرشحين أمام أهالى دائرة بلبيس بالشرقية
ينظم "صالون الوعى والفكر ببلبيس" برئاسة الدكتور محمد شاكر، مؤسس الصالون، مؤتمرا هو الأول من نوعه من أجل عقد لقاء جماهيرى حاشد يجمع بين عدد كبير من المرشحين للبرلمان 2015 برلمان المستقبل، فى دائرة مركز بلبيس الدائرة الثالثة والمخصص لها 3 مقاعد، وعمل مناظرة بين المرشحين أمام جمهور الناخبين بدار مناسبات أبوعيسى بمدينة بلبيس يوم الثلاثاء القادم.

وقال " شاكر" أن 12 مرشحا بالدائرة رحبوا بالفكر والعدد قابل للزيادة، وأن أهمية عقد المؤتمر ترجع إلى تلافى ما حدث فى جولة الانتخابات الأولى من ضعف المشاركة فى الحق الدستورى للمواطن فى اختيار من ينوب عنه فى البرلمان، كما أن هناك أهمية أخرى ألا وهى تعريف الناخبين على المرشحين داخل الدائرة وتسهيل عملية المفاضلة والاختيار بينهم من قبل الناخبين.

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