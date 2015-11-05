نائب بسوهاج يطالب بزيادة ميزانية المحافظة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية

قال أحمد نشأت منصور النائب البرلمانى عن دائرة مدينة ومركز سوهاج، إنه سيطالب بزيادة ميزانية المحافظة فى أول اجتماع بالمجلس، وذلك للإنفاق على مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومرافق ومستشفيات ووحدات صحية فى قرى المحافظة.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات صحفية، أنه سوف يسعى إلى حل مشاكل القرى والنجوع المحرومة من الخدمات بالمحافظة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات من خلال الاتفاق مع رجال الأعمال على الاستثمارات داخل المحافظة.

وأوضح النائب البرلمانى إلى أنه سيسعى إلى زيادة عدد الأسرة الخاصة بالعناية المركزة داخل المستشفيات لأنها ضئيلة، مؤكدا على تطوير الوحدات الصحية بالقرى والمراكز.