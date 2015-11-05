بالأسماء.. الكشوف النهائية لمرشحى مجلس النواب بالشرقية

حصل "اليوم السابع" على الكشوف النهائية لأسماء مرشحى مجلس النواب فى 13 دائرة بنطاق المحافظة، عقب تنقية الكشوف من المستبعدين التى صدر ضدهم طعون انتخابية وعددهم 7 مرشحين، والتى شملت ٣٣٠ مرشحا من بينهم ١٢ سيدة يتنافسون على الفوز بعدد ٣٠ مقعدا فرديا فى ١٣ دائرة انتخابية، يمثلون المستقلين والأحزاب.

بلغ عدد المرشحين بالمحافظة 330 مرشحا وجاءوا كالتالى "الدائرة الأولى الزقازيق مخصص لها مقعدان وعد المرشحين 44، الدائرة الثانية مركز الزقازيق مخصص لها 4 مقاعد وعدد المرشحين 32، الدائرة الثالثة بلبيس مخصص لها 3 مقاعد عدد المرشحين 36، والدائرة الرابعة مقرها مدينة العاشر من رمضان ومخصص لها مقعد واحد وعدد المرشحين 13، الدائرة الخامسة مقرها مشتول السوق مخصص لها مقعد وعدد المرشحين 11، والدائرة السادسة مقرها منيا القمح ومخصص لها 3 مقاعد وعدد المرشحين 34، الدائرة السابعة ومقرها أبو كبير ومخصص لها مقعدان وعدد المرشحين 15، الدائرة الثامنة مقرها والإبراهيمية ومخصص لها مقعدان وعدد المرشحين 21، الدائرة التاسعة ومقرها ديرب نجم مخصص لها مقعدان وعدد المرشحين 25، دائرة العاشرة مقرها فاقوس مخصص لها 3 مقاعد وعدد المرشحين 29، والدائرة الحادية عشر أبو حماد والقرين مخصص لها مقعدان وعدد المرشحين 22، الدائرة الثانية عشر الحسينية مخصص مقعدان وعدد المرشحين 17 والدائرة الثالة عشر كفر صقر وأولاد صقر مخصص لها مقعدان وعدد المرشحين 31.

وجاءت أسماء المستبعدين كالتالى الدائرة الأولى استبعاد "إنعام محمد على، محمدى عبد السميع موسى محمد، ونعيمة عيسى، فوزى السيد فوزى"، وكلا من "أحمد السيد على" دائرة بلبيس و"فيصل جير الله" دائرة منيا القمح، كفر صقر "السيد عبد الرحمن على".

يذكر أن الدعاية الانتخابية انطلقت أمس وتستمر حتى يوم ١٩ من نوفمبر الجارى، ويبدأ الصمت الانتخابى يوم ٢٠ من ذات الشهر، والمقرر إجرائها ضمن المرحلة الثانية يومى ٢٢ و٢٣ من نوفمبر الجار.

حيث تم إعداد ١٣ لجنة عامة و١٠٣٩ مركزا انتخابيا تضم ٢٠١٠ لجان فرعية، لاستقبال ٣ ملايين و٨٤٣ ألفا و٣٦٧ ناخبا وناخبة من إجمالى عدد سكان المحافظة البالغ ٦ ملايين و٤٨٥ ألفا و٤١٢ مواطنا.



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