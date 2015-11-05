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بالصور.. الدعاية الانتخابية تغزو شوارع القليوبية

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كثّف مرشحو مجلس النواب فى محافظة القليوبية، أمس الأربعاء، من وسائلهم الدعائية بوضع اللافتات التى تحمل صورهم الشخصية والرموز الانتخابية لهم، كما تم توزيع المنشورات المطبوعة، وذلك بالميادين المهمة ومطالع ومنازل الكبارى وأمام المحال والمولات التجارية والشوارع الرئيسية، قبل أيام قليلة من بدء التصويت الرسمى للانتخابات البرلمانية 2015 ضمن المرحلة الثانية يومى 22 و23/11/2015.

وتنوعت الدعاية الانتخابية ما بين لافتات وملصقات على الجدران والسيارات واللوحات الإعلانية الثابتة والإلكترونية.

وجابت سيارات بمكبرات الصوت شوارع القليوبية للدعاية لعدد من المرشحين، والإعلان عن عقد مؤتمرات انتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال قطب فايق أحد أهالى منطقة شبرا الخيمة إن الانتخابات المقبلة هى نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل وتحقيق أحلام المواطنين الذين ينتظرون التغيير والإصلاح.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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