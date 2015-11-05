مرشح الوفد بشرم الشيخ: ملتزم ببرنامج الحزب وسأتقدم بأول استجواب لوزير السياحة

أكد سليمان عطيوى المرشح بحزب الوفد دائرة شرم الشيخ، أنه ملتزم بالبرنامج الخاص بحزب الوفد، الذى يعتمد على الثوابت التاريخية والرؤى المستقبلية التى سيحرص على تحقيقها، مشيرًا إلى أنه سيعمل على بناء مراكز شباب والارتقاء بمستوى الخدمات، بالإضافة إلى دعم الشباب والقضاء على البطالة بين الشباب وعمل على تطوير منظومة السياحة.

وأضاف أنه يهتم بمشاكل الشباب ويحرص من خلال المجلس القادم على سن تشريعات قانونية تعمل على توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة مشاريع تنمية خاصة، ويحرص على تطوير منظومة السياحة وأشار سليمان، إلى أنه سيتقدم بأول استجواب من خلال البرلمان حال فوزه إلى وزير السياحة، لتجاهله مطالب دائرة شرم الشيخ بالإضافة إلى تجاهله حال الشباب العاطل.