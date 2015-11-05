ضبط 24 ألف قرص مخدر بحوزة 3 أشخاص و485 قرص منشط جنسى بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "منطقة شرق الدلتا" بالاشتراك مع ضباط مديرية أمن الدقهلية، منطقة الغربية والتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص.

وهم كل من "حسن.أ.أ"51 سنة مراجع حسابات - مركز طلخا، و"السعيد.أ.ص" 48 سنة عامل مقيم شارع "منتصر" دائرة قسم أول المنصورة، و"محمد.م.ع" 43 سنة سائق مقيم "عزبة الشال" دائرة قسم ثان المنصورة.

وذلك حال استقلالهم السيارتين رقمى ( 602905 ملاكى الغربية، د و أ 3419 أجرة عداد، وبحوزتهم 24000 قرص لعقارى الترامادول والتامول المخدران، ومبلغ 250 جنيهاً، و3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم وكذا السيارتين لنقل وترويج العقاقير المخدرة.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، قُيد المحضر برقم 14839/2015 جنايات مركز طلخا، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت خدمة تأمين طريق "ميت غمر / الزقازيق" من ضبط المدعو "محمد.ع.م" 35 سنة حاصل على بكالوريوس علوم مقيم قرية "بهيدة" دائرة مركز ميت غمر حال قيادته السيارة رقم ( د ف ص 5284 ملاكى ) بحوزته ( 485 قرص منشط جنسى مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، 3 علب عقاقير طبية لعلاج الحالات النفسية مجهولة المصدر، 24 كيس قهوة "منشط جنسى" مجهولة المصدر)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19747/2015 جنح مركز ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.