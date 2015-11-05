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اليوم.. الحكم على رئيس الزمالك لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس

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اليوم.. الحكم على رئيس الزمالك لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس اليوم.. الحكم على رئيس الزمالك لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس
تنطق اليوم محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى بالحكم فى الدعوى المقامة من جانب ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق ضد رئيس الزمالك الحالى يتهمه فيها بالسب والقذف.

كان المحامى جمال مهران وكيل عن المهندس ممدوح عباس قد أقام جنحة سب وقذف ضد رئيس نادى الزمالك الحالى والإعلامى مجدى عبد الغنى، وجاء فيها أنها أثناء استضافة مجدى عبد الغنى للمتهم الأول فى برنامجه "البلدوزر" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" فى 4 مارس 2014، وجه خلالها ألفاظا وعبارات تحمل معانى السب والقذف بحق موكله.

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