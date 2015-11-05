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انطلاق مهرجان القراءة الـ 12 للطلاب والطالبات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

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انطلاق مهرجان القراءة الـ 12 للطلاب والطالبات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة انطلاق مهرجان القراءة الـ 12 للطلاب والطالبات في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

    دشن أكثر من 100 طالب صباح أمس مهرجان القراءة الثاني عشر لطلاب وطالبات التعليم العام الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع المربع ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب وترعاه إعلامياً "الرياض" في نسخته الثانية عشرة على التوالي. وقد افتتح المهرجان د. فهد بن علي العليان مدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب المشرف العام على المهرجان حيث التقى الطلاب المشاركين.

وأكد على أهمية الاستفادة من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المهرجان وتفعيلها على الواقع، مؤكداً على أهمية القراءة في بناء العقل السليم وأثرها في المستقبل المعرفي والفهم والتعامل مع كافة معطيات الحياة.

وبيَّن العليان أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لتنظيم زيارات مجدولة للمهرجان للطلاب وعلى مدى يوم دراسي يقدم من خلاله المهرجان برنامجاً ثقافياً معرفياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات، إضافة إلى زيارات لمدارس البنات يقوم بها عدد من المتخصصات في مجال القراءة.

عقب ذلك بدأ طلاب المدارس مشاركتهم في فعاليات المهرجان بجولة تعريفية على أرجاء المكتبة، واستمعوا إلى شرح واف عن البرامج والخدمات المتكاملة التي تقدمها المكتبة لمرتاديها. ثم انطلقت الأنشطة التفاعلية حيث قدمت للطلاب البرامج القصصية إضافة إلى الأنشطة القرائية الهادفة لتنمية الفكر الإثرائي وتعزيز حب القراءة لدى النشء.

وفي تصريح بهذه المناسبة أكد د. عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى أن مهرجان القراءة من البرامج المتميزة والأنشطة الاثرائية التي تحرص مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على إقامتها بشكل دوري لما حققته المهرجانات السابقة من نتائج عالية ورغبة كبيرة من المشاركين وأولياء أمورهم باستمرار المهرجان.

وأشاد د. الزيد بالتعاون المستمر بين المكتبة والإدارة العامة للتعليم بالرياض واصفاً ذلك بالبناء لخدمة الطلاب والطالبات في تنمية أحد عناصر التنمية المعرفية الأساسية.

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