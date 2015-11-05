أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى انهاء الجمود فى نزاع الصحراء الغربية

Google+ Print
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى انهاء الجمود فى نزاع الصحراء الغربية الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى انهاء الجمود فى نزاع الصحراء الغربية
حث الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس الاربعاء المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال فى أراضى الصحراء الغربية على انهاء الجمود فى النزاع المستمر منذ أربعة عقود حول المنطقة.

وسيطر المغرب على معظم اراضى الصحراء الغربية فى عام 1975 عندما انسحب المستعمر الاسبانى مما دفع جبهة البوليساريو إلى شن حرب عصابات استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة فى وقف لإطلاق النار وأرسلت قوة حفظ سلام.

وقال الأمين العام فى بيان "مبعوثى الشخصى السيد كريستوفر روس كثف جهوده لتسهيل دخول الاطراف فى مفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية، لم يفعلوا ذلك حتى الآن".

وأضاف "أدعو كل الاطراف المعنية داخل المنطقة وداخل المجتمع الدولى الأوسع نطاقا إلى استغلال الجهود المكثفة لتسهيل البدء فى مفاوضات حقيقية فى الأشهر القادمة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365