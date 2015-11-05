الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى انهاء الجمود فى نزاع الصحراء الغربية

حث الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمس الاربعاء المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال فى أراضى الصحراء الغربية على انهاء الجمود فى النزاع المستمر منذ أربعة عقود حول المنطقة.

وسيطر المغرب على معظم اراضى الصحراء الغربية فى عام 1975 عندما انسحب المستعمر الاسبانى مما دفع جبهة البوليساريو إلى شن حرب عصابات استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة فى وقف لإطلاق النار وأرسلت قوة حفظ سلام.

وقال الأمين العام فى بيان "مبعوثى الشخصى السيد كريستوفر روس كثف جهوده لتسهيل دخول الاطراف فى مفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية، لم يفعلوا ذلك حتى الآن".

وأضاف "أدعو كل الاطراف المعنية داخل المنطقة وداخل المجتمع الدولى الأوسع نطاقا إلى استغلال الجهود المكثفة لتسهيل البدء فى مفاوضات حقيقية فى الأشهر القادمة".