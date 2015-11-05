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إسرائيل تنتقد الفلسطينيين بعد اتهامات بسرقة اعضاء بشرية

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إسرائيل تنتقد الفلسطينيين بعد اتهامات بسرقة اعضاء بشرية إسرائيل تنتقد الفلسطينيين بعد اتهامات بسرقة اعضاء بشرية

>رفض سفير إسرائيل لدى الامم المتحدة امس الاربعاء مزاعم فلسطينية بأن اسرائيل قامت فى الآونة الأخيرة باستئصال أعضاء من فلسطينيين قتلتهم قواتها وندد بالتهم بوصفها معادية للسامية.

كان رئيس وفد فلسطينى بالأمم المتحدة رياض منصور بعث برسالة إلى سفير بريطانيا ماثيو ريكروفت الرئيس الحالى لمجلس الامن هذا الشهر وصف فيها ما قال انها مزاعم عن استئصال لأعضاء من اجساد فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وكتب منصور فى رسالته لريكروفت قائلا "بعد إعادة الجثث المحتجزة للفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال أكتوبر وفى اعقاب الفحص الطبى تبين أن الجثث أعيدت من دون القرنيات وأعضاء اخرى".

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