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حبس "فولة" و"بصلة" لاتهامهما بحيازة حشيش وبندقية فى العمرانية

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حبس "فولة" و"بصلة" لاتهامهما بحيازة حشيش وبندقية فى العمرانية حبس "فولة" و"بصلة" لاتهامهما بحيازة حشيش وبندقية فى العمرانية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهما 10 "فرش حشيش" وبندقية خرطوش، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها والسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع أثناء ترويج المضبوطات.

وردت معلومات للنقيب محمود عبد المولى معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد باتجار "محمد.م" شهرته فولة و"محمد.ح" شهرته بصلة عاطلين بالمواد المخدرة واتخاذهما من شارع العامل مركزًا لترويج بضاعتهما على عملائهما، وبإعداد كمين لهما تمكن من ضبطهما وبحوزتهما 10 "فرش حشيش" وبندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها والبندقية لاستخدامها فى الدفاع خلال ترويج المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365