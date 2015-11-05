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القبض على أحد المتهمين بإطلاق نار على نقيب شرطة ورقيب سرى بالدقهلية

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القبض على أحد المتهمين بإطلاق نار على نقيب شرطة ورقيب سرى بالدقهلية القبض على أحد المتهمين بإطلاق نار على نقيب شرطة ورقيب سرى بالدقهلية
تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بفرقة الجنوب ووحدة مباحث قسم ميت غمر بالدقهلية، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز زفتى، من ضبط المتهم "فتحى.ا.ا.ش" 24 سنة عاطل، بحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش)، أحد المتهمين فى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه نقيب شرطة ورقيب سرى من "فرد خرطوش" كان بحوزته.

بمواجهته اعترف باشتراكه فى ارتكاب الواقعة مع متهمين هاربين جارى ضبطهم، جارِ العرض على النيابة العامة.

كان النقيب إبراهيم محمد إبراهيم خليل، الضابط بوحدة مباحث قسم ميت غمر، أصيب برش خرطوش بالبطن من الجانب الأيمن والظهر والساعد الأيمن والفخذ الأيمن، والرقيب سرى السيد نجاح أبوراشد، من قوة القسم، برش خرطوش بالقدمين، نتيجة قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من "فرد خرطوش" بحوزته أثناء محاولة الضابط والقوة المرافقة له ضبطه وآخرين حال قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة "المحرقة" دائرة القسم.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة يُدعى إبراهيم السعيد على جرامون، المقيم قرية "سندبسط" دائرة مركز زفتى غربية وآخرين، وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهم المذكور، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى.

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مصر 365