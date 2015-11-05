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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين نقل بالطريق الدولى فى الدقهلية

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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين نقل بالطريق الدولى فى الدقهلية إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين نقل بالطريق الدولى فى الدقهلية
أصيب 6 اشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل بالطريق الدولى فى الدقهلية، تلقى قسم شرطة جمصة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالدقهلية، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الدولى أمام منطقة "الكسارة" دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة "هانى محمد محمد حسن 39 سنة" سائق ومقيم بندر بلقاس السيارة رقم ( د ن ب 8637 نقل ) بإتجاه دمياط إصطدمت به السيارة رقم ( ل ى ج 7153 نقل ) من الخلف قيادة "إبراهيم محمود محمد 25 سنة سائق" ومقيم قرية " الطرفاية " مركز الحامول - كفر الشيخ بذات الاتجاه، نتيجة السرعة الزائدة وهطول الأمطار.

نتج عن الحادث إصابة كل من " السيد سعد عمر ياقوت 20 سنة عامل، طه محمد وجيه عبدالرحمن 18 سنة عامل، محمد رضا سعد أبوالفتوح 14 سنة عامل، ويقيمون قرية " حفير شهاب الدين " مركز بلقاس، خالد العربى سرور 26 سنة عامل ومقيم قرية " البنزينه " مركز بلقاس وجميعهم من مستقلى السيارة الأولى، وقائد السيارة الثانية، مصطفى عبدالفتاح أحمد 30 سنة عامل ومقيم بندر الحامول - كفر الشيخ ( لا يمكن إستجوابه ) " مستقل السيارة الثانية" بكسور وسحجات وكدمات"، تم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزى حيث تلقوا العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج عدا الأخير تم تحويله إلى مستشفى دمياط الجامعى.

بسؤال قائدى السيارتين ومن سمحت حالتهم من المصابين، أيدوا نتيجة الفحص، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارتين على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3873/2015 جنح قسم جمصة، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365