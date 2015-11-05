ضبط 3 فتيات وشابين يتعاطون المخدرات داخل شاليه بالإسماعيلية

تمكنت مباحث الآداب بالإسماعيلية، من القبض على 3 فتيات وشابين أثناء تعاطيهم المخدرات والمشروبات الكحولية داخل شاليه بالإسماعيلية.

كانت معلومات سرية، وردت للعقيد وائل ذكى رئيس مباحث حماية الآداب بمديرية أمن الإسماعيلية، تفيد باصطحاب شابين لفتاتين داخل شاليه بقرية النورس بالإسماعيلية.

على الفور تم إخطار اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بالمعلومات، وأصدر تعليماته للواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بضرورة ضبط الأشخاص المتحرى عنهم، وتم تجهيز مأمورية برئاسة رئيس مباحث الآداب ضمت النقيب أحمد سمير وكيل مباحث الآداب والقوة المرافقة لهم.

وتمكن رجال مباحث الآداب من مداهمة الشاليه بقرية النورس وتم ضبط كل من (م.ن.ا) 27 سنة صاحب شركة مقاولات مقيم العاشر من رمضان و(هـ.ع.ع) 27 سنة صاحب شركة توثيق عقارى مقيم نفس العنوان وبرقتهم كل من (أ.ص.م) 29 سنة بائعة بمحل ملابس مقيمة عين شمس القاهرة و(م.م.ر) 20 سنة طالبة مقيمة مدينة العبور و(هـ.م.م) 20 سنة مطلقة مقيمة نفس العنوان، وضبط بحوزتهم مخدر الحشيش ومشروبات كحولية.

وقال المتهمين فى محضر التحقيق، إنهم حضروا من القاهرة للاحتفال بعيد ميلاد صديقا لهم داخل الشاليه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5310 لسنة 2014 جنح مركز الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.