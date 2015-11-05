بالصور. ضبط 3619 علبة سجائر وبضائع مجهولة المصدر بالدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية للحد من ظاهرة الغش التجارى بكل صوره ومتابعة السلع المدعمة وضبط أى حالات تلاعب فى وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط المدعو "عمرو س ع" مواليد 1980 ومقيم شارع اللبان من شارع العباسى دائرة أول المنصورة بالاتجار بالبضائع المغشوشة والمجهولة المصدر والمهربة من الجمارك وأسفرت التحريات السرية صحتها وبتقنين الإجراءات وعقب إذن النيابة العامة قمنا بمأمورية سرية أسفرت عن ضبط 22 علبة زيت زيتون (الجماهيرية العربية الليبية) زنة الواحدة 800 جرام مهربة من الجمارك وبدون فواتير، و100 باكو دخان معسل و3619 علبة سجاير مختلفة الأنواع (مارلبورو أحمر – بليجر صينى – جلورى صينى – مالبورو جولد – كارك – بون إنتر ناشونال – أوسكار – كليوباترا بوكس – بوناتير – إل إم أزرق – تايجر – كابيتال – ترايدين – أوكية – بيزل – بون) مجهولة المصدر وغير ملصق عليها البندرول الخاص بوزارة المالية.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21616جنح قسم أول المنصورة لسنة 2015.



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