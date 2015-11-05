الدفع بمجموعات عمل إلى الطرق المتوقع تعرضها للسيول لسرعة رفع آثارها

أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى أن الهيئة دفعت بمجوعات عمل على كل طرق المناطق التى يتوقع تعرضها لموجة السيول، لافتا إلى أن هذه المجموعات مزودة بالمعدات اللازمة لسحب وشفط مياه السيول من على الطرق.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أن هذه المجموعات تستهدف التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار، وأن هناك رصد للأماكن المعروف تجمع الأمطار بها على الطرق، وهناك تعليمات بالمرور المستمر عليها خلال سقوط الأمطار.

وقال اللواء ترك إن مجموعات العمل موزعة على طرق سيناء والإسكندرية ومطروح والصعيد والبحر الأحمر، وأن هناك استعداد تام بين هذه المجموعات، وأنه يشرف بنفسه عليها، وأن وزير النقل على تواصل مستمر معه لمتابعة التعامل مع السيول.

- هيئة الطرق والكبارى تُعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة السيول المتوقعة

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