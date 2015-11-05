أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. رئيس الوزراء يستعرض خطط الإسكندرية لمواجهة أزمة غرق المحافظة

Google+ Print
بالفيديو.. رئيس الوزراء يستعرض خطط الإسكندرية لمواجهة أزمة غرق المحافظة بالفيديو.. رئيس الوزراء يستعرض خطط الإسكندرية لمواجهة أزمة غرق المحافظة
توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، لمتابعة خطط المحافظة لمواجهه أزمة الغرق التى تكررت بالإسكندرية للمرة الثانية، حيث اجتمع رئيس الوزراء بالقيادات التنفيذية للمحافظة.

واستعرضت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، خلال الاجتماع جهود المحافظة فى التصدى للأزمة، وأكدت أن الأزمة انحسرت فى شرق الإسكندرية والتى تعرضت إلى الغرق فى منطقة عزبة المطار والرأس السوداء بعد توقف محطة الصرف الرئيسية عن العمل.

كما أكدت الخولى أن الأمطار هطلت على الإسكندرية لمدة 8 ساعات متواصلة، وكانت أكبر فى الكمية من المرة السابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه