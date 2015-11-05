بالفيديو.. رئيس الوزراء يستعرض خطط الإسكندرية لمواجهة أزمة غرق المحافظة

توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، لمتابعة خطط المحافظة لمواجهه أزمة الغرق التى تكررت بالإسكندرية للمرة الثانية، حيث اجتمع رئيس الوزراء بالقيادات التنفيذية للمحافظة.

واستعرضت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، خلال الاجتماع جهود المحافظة فى التصدى للأزمة، وأكدت أن الأزمة انحسرت فى شرق الإسكندرية والتى تعرضت إلى الغرق فى منطقة عزبة المطار والرأس السوداء بعد توقف محطة الصرف الرئيسية عن العمل.

كما أكدت الخولى أن الأمطار هطلت على الإسكندرية لمدة 8 ساعات متواصلة، وكانت أكبر فى الكمية من المرة السابقة.