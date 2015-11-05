بالصور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة بمطروح.. والسيول تعبر الطريق الدولى

تشهدت مناطق متفرقة من محافظة مطروح، حاليا، سقوط أمطار رعدية غزيرة، تحولت إلى سيول عبرت الطريق الدولى من الجنوب إلى الشمال فى اتجاه البحر، فى المنطقة من الكيلو 51 إلى الكيلو 55 شرق مدينة مرسى مطروح، على طريق مطروح- الإسكندرية.

وقال عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسى مطروح، إن إدارة المرور المركزى، المسئولة عن الخدمات المرورية على الطريق الدولى، تحركت إلى مكان تجمع المياه على الطريق الدولى، وقامت بوضع علامات إرشادية ولوحات فسفورية ولوحات إرشادية، وتعيين خدمات لإرشاد السائقين وتحذيرهم من تجمعات المياه على الطريق.

من جانبه أكد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، أنه تم تشكيل غرفة عمليات ميدانية، على الطريق الدولى بمنطقة السيل، وتعيين خدمات مرورية وأمنية، والتنبيه على قائدى السيارات بالحذر وإبطاء السرعة على الطريق.



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