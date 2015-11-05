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وزير الأوقاف لـ"الإبراشى": 200 متوفى فى بعثة الحج.. والمفقودون 37 حتى الآن

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وزير الأوقاف لـ"الإبراشى": 200 متوفى فى بعثة الحج.. والمفقودون 37 حتى الآن وزير الأوقاف لـ"الإبراشى": 200 متوفى فى بعثة الحج.. والمفقودون 37 حتى الآن
قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه أجرى اتصالا بالسفير المصرى بجدة، الذى أخبره أن عدد الوفيات فى بعثة الحاج لعام 2015 وصل إلى 200 شخص، وأن عدد المفقودين 37 حتى الآن من الحجاج المصريين، ولازال البحث مستمر للكشف عن المفقودين.

وأضاف جمعة خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن بعثة الحج كانت تتابع الحجاج لحظة بلحظة حتى يتمكنوا من العثور عليهم، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيتم إخراج التقرير النهائى لبعثة الحج، كما تم تسلم تقرير من وزارة التضامن الاجتماعى أمس عن حج الجمعيات.

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مصر 365