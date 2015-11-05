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تامر حسنى يؤجل بروفاته الموسيقية فى "جامعة مصر" بسبب "الأمطار"

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تامر حسنى يؤجل بروفاته الموسيقية فى "جامعة مصر" بسبب "الأمطار" تامر حسنى يؤجل بروفاته الموسيقية فى "جامعة مصر" بسبب "الأمطار"
قام النجم تامر حسنى بتأجيل عمل بروفة غنائية مع فرقته الموسيقية فى "جامعة "، بسبب هطول الأمطار فى مدينة 6 أكتوبر، مما جعله يأجل البروفة، إلى عصر اليوم الخميس، وقبل حفله الغنائى مباشرة، والحفل من تنظيم وليد منصور.

ويحضر تامر حسنى مفاجأة كبيرة لجمهوره خلال الحفل بجانب للشكل الذى سيظهر به النجم على المسرح، والذى يشهد طفرة فى شكل الحفلات بمصر خلال الفترة المقبلة، وكانت إدارة أوبرا الجامعة أعلنت عن اقتراب نفاد تذاكر الحفل التى شهدت إقبالا كبيرا فور طرحها فى منافذ البيع.

وكانت إدارة الأوبرا صممت إعلانا ترويجيا للحفل وللترحيب بالنجم تامر حسنى فى الجامعة، ومن المقرر أن يتضمن الحفل تكريم الطلاب المتفوقين فى الأعوام السابقة، ويحضر تامر حسنى لمفاجأة كبيرة لجمهوره خلال الحفل حيث سيكتشف الموهوبين من طلاب الجامعة، ومن المقرر أن يغنى تامر مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة خلال الحفل.
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مصر 365

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