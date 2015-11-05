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بالصور..أيمن أبو العلا لرئيس جهاز الشيخ زايد: هل تنتظر كارثة الإسكندرية 2

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أبدى الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، استغرابه من عدم تفاعل رئيس جهاز الشيخ زايد مع أزمة غرق المدينة بمياه الأمطار، مساء أمس الأربعاء، موجها حديثه له: "تقاعست عن عملك.. هل تنتظر كارثة الإسكندرية رقم 2".

وأضاف "أبو العلا" لـ"اليوم السابع": "هناك مشكلة حقيقية بسبب الأمطار، وسيارات غرقت فى المياه وبيوت تتعرض للخطر وحين نتصل برئيس جهاز الشيخ زايد لا يحضر لحل الأزمة".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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