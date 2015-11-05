بالفيديو.. أشرف السعد: "هلبس فستان وأحط روج لو مشهد يناير اتكرر تانى"

قال أشرف السعد، رجل الأعمال المصرى المقيم بلندن، إن الحديث عن قيام ثورة ثالثة فى مصر "أمر محال" إلا فى حالة واحدة وهو أن يشعر الشعب المصرى أن أمنه القومى مهدد، مضيفا: "أقسم بالله العظيم إن مشهد 25 يناير و30 يونيو مهتشفوه إلا عندما يتهدد الأمن القومى.. وأقسم بالله لحط روج وألبس فتسان وأمشى فى الشارع مش هتشوفو المشاهد دى تانى".

وأوضح "السعد"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من لندن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجب أن يتعامل بندية مع الدول الكبرى فى العالم، وتابع: "من يحكم مصر حكم العالم".

- أشرف السعد: "السيسى أنقذ مصر وهى بتطلع فى الروح.. وكلامه بيخرج من القلب"

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