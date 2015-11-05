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دار الإفتاء: قول "إحم" خلال الصلاة بغير عذر يبطلها

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دار الإفتاء: قول "إحم" خلال الصلاة بغير عذر يبطلها دار الإفتاء: قول "إحم" خلال الصلاة بغير عذر يبطلها
قالت دار الإفتاء المصرية إن مذاهب الأحناف والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن "التنحنح" فى الصلاة وهو أن يقول المصلى "إحم"- لغير عذر- مبطل للصلاة، وإن كان لعذر نشأ من طبعه، أو غلبه فلا تفسد صلاته.

وردت دار الإفتاء على سؤال: هل صوت أخذ النفس أو صوت الحنجرة مثل قول "إحم" لضبط الصوت أو صدور حرف أو حرفين فى التشهد الأول أو الأخير أو الفاتحة أو فى أقوال الصلاة عموما يخل بالموالاة فيها؟، وجاء رد الدار: ذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى أن التنحنح لغير عذر مبطل للصلاة إن ظهر حرفان، فإن كان لعذر نشأ من طبعه، أو غلبه فلا تفسد صلاته.


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