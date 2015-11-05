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إخوانى منشق: مقربون من الجماعة سيطرحون مبادرات قريبا لعودتها للساحة

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إخوانى منشق: مقربون من الجماعة سيطرحون مبادرات قريبا لعودتها للساحة إخوانى منشق: مقربون من الجماعة سيطرحون مبادرات قريبا لعودتها للساحة
أكد خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الأيام المقبلة ستشهد طرح عدد من السياسيين المقربين من الإخوان لمبادرات تتضمن للجماعة عودة تدريجية للمشهد السياسى مقابل تنازلات تقدمها الجماعة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع"، أن قيادات التنظيم الدولى بالخارج وعلى رأسهم راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية طالب الجماعة بأن تغير موقفها وتتخلى عن التصعيد، متوقعا أن تقوم قيادات إسلامية بالخارج بالتفاوض لمحاولة إعادتهم للمشهد السياسى.

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