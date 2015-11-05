صحافة المواطن..نقل سيدة مصابة بكفر الدوار بسرير لإجراء أشعة وسط المطر

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين صور ترصد حمل سيدة على سرير متحرك خاص بمستشفى كفر الدوار بحافظة البحيرة والسير بها فى الشارع وسط مياه الأمطار التى أغرقتها.

وأوضح القارئ أن السيدة وعمرها 65 سنة، حضرت إلى المستشفى بعد إصابتها بكسر فى الحوض فطلب منها الطبيب المتواجد عمل أشعة خارج المستشفى، نظرا لتعطل الأجهزة بها، ولم يجدوا سيارة إسعاف لنقلها نظرا لزيارة رئيس الوزراء فى ذلك الوقت حيث إن السيارات كانت تتبع زيارته، فنقلوها على سرير خاص بالمستشفى.

وأضاف القارئ أنهم بعد إجراء الأشعة توجهوا للمستشفى فلم يجدوا طبيبا لإسعاف الحالة وعليهم الانتظار حتى السبت المقبل – على حد قوله.

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