الزراعة تنهى75% من أعمال حرث التربة وتطهير الترع استعدادا للموسم الشتوى

قال المهندس أبو ضيف عفيفى رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إنه تم انتهاء 75% من أعمال حرث عميق وتحت التربة لـ 60 ألف فدان وتسوية ليزر 41 ألف فدان استعدادا لزراعات الموسم الشتوى الجديد، وتم ذلك حسب طلب المزارعين بالمحافظات من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر من مساحات مستهدفة 115 ألف فدان منها 75 ألف فدان حرث تحت التربة و40 ألف فدان تسوية بالليزر.

وأكد عفيفى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع،والمجارى المائية والمساقى والمراوى،باستخدام الحفارات وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية لـ110 آلاف فدان من إجمالى المساحات المستهدفة 130 ألف فدان ومعالجة حالات الإطماء، مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطائه التصرف المائية اللازمة،كما يتم تحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى عن طريق تحليل العينات معمليا وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

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