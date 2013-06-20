محمد عساف: لن يمنعني أحد من دخول غزة

تخطّى كلّ الحواجز، وتقدّم باتجاه برنامج المواهب Arab idol، وكانت قاعدته بلداً لطالما ألِف صوت النّار التي لم تقوَ على محمد عساف وجيله، فصدح بصوت هو هبة الله وموهبة، يكاد يتّفق عليها الجمهور العربيّ الذي لم يتفق على أمرٍ إلا لماماً... ومحمّد اليوم المرشّح الأقرب للفوز بلقب الـ Arab idol، وهو الأكثر سعادة والفلسطينيين بفوزٍ، لا يخشون معه سوى المصالح السياسيّة وضغوطات الشركات الإعلانيّة.

محمّد الذي تخطّت صفحته على الـ "فيس بوك" أكثر من نصف مليون معجب، وعلى "تويتر" أكثر من 290 ألف متابع، وأصبحت أغانيه الأكثر متابعة على قناة "يوتيوب"، بادرناه بسؤال عن حقيقة منعه من دخول غزّة، فقال متفاجئاً:

لا يستطيع أحد منعي من دخول بلدي، وغزّة ستكون محطّتي الأولى بعد خروجي من البرنامج.

مَن تشعر بأنّه الأقرب إليك من أعضاء لجنة التحكيم؟

بأمانة... كلّهم مهمّون بالنسبة إليّ، ويهمّني رأيهم جميعاً. أنا سعيد بآراء اللجنة الإيجابيّة، ويهمّني رأيهم جميعاً.

هناك من انتقد على "فيس بوك" عدم تقديمك تحيّة لمدينتك "خان يونس"؟

أنا كفلسطينيّ أوجّه كلامي إلى كلّ فلسطين، ولا أنسى أحداً، وكلامي موجّه إلى الشعب الفلسطينيّ عموماً.

التعاطف العربيّ الكبير معك هو لكونك من "غزة" أم لامتلاكك الموهبة؟

الموهبة هي سبب تشجيع الكثيرين لي، رغم أنّ الجمهور يُركّز على موضوع غزّة. وأفتخر أنّني ابن هذه المدينة، واعتزّ بفلسطينيّتي، وأنا من البلد الذي يُعاني حروباً كثيرة، ورغم الضغوط خرجت من غزّة، وغنّيت وشاركت في Arab Idol.

قيل الكثير من الكلام عن منعك من دخول غزة؟

لم يكلّمني أحد بهذا الأمر، وغزّة ستكون من أوّل المحطات لي بعد انتهاء البرنامج.

هل تشعر أنّك وحّدت الفلسطينيين؟

إذا قمت بهذا الأمر، فهذا شرفٌ لي، وإن كان باستطاعتي جمع الفلسطينيين حولي بما قدّمته على مسرح Arab Idol فهذا فخر لي.

يُقال إنّ النتيجة محسومة لك؟

لا يُمكننا الجزم، فالتصويت يعتمد على الجمهور في النهاية، وهو من سيُقرّر هوية الفائز. وبكلّ أمانة، أنا سعيد لما وصلت إليه، وأصبحت لا أمثّل نفسي فقط أو فلسطين فقط، بل أصبحت أمثّل ملايين الناس التي تُحبّني وتدعمني.

كيف هي علاقتك مع الصحافة، خصوصاً أنّك درست الإعلام؟

كنت أعتقد أنّني أتحدّث بالسياسة أكثر من المجالات الأخرى، كما كنت أهتمّ بالرياضة، بفعل متابعتي لكرة القدم. وعندما عشت أجواء الشهرة في Arab Idol، رأيت أنّ جو الصّحافة ليس بسيطاً، فأنا درست الإعلام، لأنّني كنت مقتنعاً به، ومنذ صغري كنت أحبّه، وبالنسبة إليّ كان الموضوع الفنيّ هو شغلي الشاغل، لكن لا أحد منّا يعلم ماذا تُخبّىء له الأيّام، وقد تروني مذيعاً.

(نقاطعه) نبارك لك على نصف المليون متابع على "فيس بوك"؟

بصراحة لا أعلم كيف سأشكر الجمهور الذي يدعمني، ومهما فعلت لن اعطيهم حقهم، ولو أمكنني أن أسلم عليهم واحدا واحدا لن أقصّر، لأنه بفضلهم وصلت إلى ما أنا عليه، ولست ماهراً بالمديح لكن أشكرهم من صميم قلبي، ولا تنسوا أن تصوتوا لي على الرقم 3.

ماذا تعد الجمهور؟

Arab Idol مرحلة وستنتهي وواحد منا فقط سيأخذ اللقب، والتحدي الاكبر بعد البرنامج هل سنستمر؟ أنا أعدكم بأنني سأستمر، ويجب ان استمر واتعب لأكون عند حسن ظن من آمن بي. وأريد ان اشكر كل من يصوت لي ومن يتواصل معي.