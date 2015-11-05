حمدان بن زايد يعتمد توطين المها الأفريقي في تشاد

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي الخطوات التحضيرية التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع حكومة تشاد لتنفيذ مشروع «توطين قطيع من المها الأفريقي - أبوحراب» في بيئته الطبيعية في جمهورية تشاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد الليلة قبل الماضية بقصر النخيل برئاسة سموه وحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وسعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية والدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ومحمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع والعضو المنتدب للهيئة واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وعبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وسعيد عيسى محمد الخييلي الرئيس التنفيذي بالإنابة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومحمد ثاني مرشد غنام الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية، ورزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة والدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام بالهيئة والدكتور عبدالله عيسى زمزم مساعد الأمين العام - العمليات.

تحسن ملحوظ

وخلال الاجتماع اطلع المجلس على الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحسين نوعية مياه البحر في جزيرة أبوظبي والتحسن الملحوظ على مؤشر الإثراء الغذائي ومؤشر الصحة العامة، وأكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المسح الشامل لمراقبة جودة مياه أبوظبي على أن يشمل المنطقة الغربية.

ووجه المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج مراقبة مياه الشواطئ ليشمل المنطقة الغربية والبدء بتركيب عوامات آلية للمراقبة الآنية لنوعية مياه البحر بالقرب من المشاريع التنموية والصناعية في المنطقة الغربية.

واطلع المجلس على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الترخيص وتقييم دراسات الأثر البيئي التي تساهم في المحافظة على البيئة.

وتم استعراض نتائج زيارات التفتيش البيئي التي تنفذها الهيئة لضمان امتثال المنشآت الصناعية بالقوانين والشروط البيئية والتي سجلت انخفاضا في عدد المخالفات مقارنة بالعام الماضي.

التعليم البيئي

واطلع المجلس على الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحسين عمليات المحافظة على الأنواع والموائل الرئيسة واكتشاف أنواع جديدة وإعادة تسجيل أنواع مهددة والتي تضمنت تسجيل اكتشاف 6 أنواع جديدة من اللافقاريات في السجل العلمي العالمي كما شوهد القط الرملي بعد 14 سنة مضت منذ آخر مرة شوهد فيها.

وفي مجال إدارة مصايد الثروة السمكية.. اطلع المجلس على الحالة العامة للمخزون السمكي في أبوظبي ونتائج برنامج الهيئة لتحسين الثروة السمكية في الإمارة.

واستعرض المجلس جهود الهيئة لاستكمال تنفيذ مشروع المسح الشامل للمخزون السمكي بالدولة والذي يتضمن تنفيذ دراسة تطبيق نهج موحد لإدارة مصائد الأسماك على المستوى الاتحادي.