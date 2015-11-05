مكتوم بن محمد: القفزة القياسية تدفعنا قدماً في نهج التميز

أثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، على جهود محاكم دبي المتمثلة في فريق عمل متابعة أنشطة الأعمال الصادرة من البنك الدولي؛ نظراً للإنجاز الجديد الذي تحقق في حصول محاكم دبي على المركز الأول في الشرق الأوسط في العمل القضائي وفق تقرير ممارسة الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء سمو نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي أعضاء فريق عمل متابعة أنشطة الأعمال الصادرة من البنك الدولي في محاكم دبي، بحضور الخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي والقاضي عبدالقادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والقاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي والدكتور يوسف علي السويدي مستشار الأعمال الإدارية لمدير عام محاكم دبي.

وأكد سموه أن القفزة القياسية التي حققتها المحاكم في مؤشر «إنفاذ العقود» والمتمثلة في التقدم 103 مراتب لتصل إلى المركز الـ18 عالمياً في العام 2015 مقارنة بـ121 في العام 2014 تدفعنا إلى السير قدماً على نهج التميز؛ لتجسيد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دولة الإمارات الأولى عالمياً في تقرير سهولة الأعمال، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد.

أهداف منشودة

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأعضاء الفريق وهنأهم على الإنجاز الذي تحقق بفضل تميزهم وإصرارهم على تحقيق الأهداف المنشودة، توافقا مع خطة دبي 2021 بأن تصبح الإمارة الأولى عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات الست القادمة.

وأشاد سموه بتفانيهم وإخلاصهم بأداء واجباتهم وحثهم على السير قدماً نحو تحقيق إنجازات جديدة أخرى، معرباً عن ثقته بكفاءة أعضاء الفريق وأنهم لن يدخروا جهدا في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في الريادة بكل المجالات وعلى جميع الصعد.