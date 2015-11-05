محمد بن راشد: الإعلام يصنع حاضر ومستقبــــــل المنطقة ويتصدى للتحديات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الإعلام في صنع حاضر ومستقبل المنطقة، وشحذ الهمم والطاقات، والشد على أيدي البناة والمبدعين وصناع الأمل، مشيراً سموه إلى مسؤولية الإعلام في التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة في الفترة الراهنة، ومشدداً على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشرعية في اليمن، وأنها ستظل مساندة للمظلومين وتُقدم المساعدة للمحتاجين في كافة بقاع الأرض.

وقال سموه مخاطباً وسائل الإعلام المحلية: «تحلوا كما عهدناكم بالمهنية والصدق لأنهما أساس العمل الإعلامي الذي نريده في مجتمعنا، ولكم منا كل الدعم، فأبوابنا دائماً مفتوحة، ووسائل التواصل معكم وبمختلف شرائح المجتمع متاحة للجميع، وأتابع بنفسي ما تبثه وسائل الإعلام عن القضايا التي تمس حياة الناس».

وأضاف سموه:«لا شيء أصدق من إبراز الحقائق للتصدي للأكاذيب، والإمارات بقيادتها وأبطالها الشجعان ستظل مساندة للشرعية ومدافعة عن المظلومين تحت راية الحق والعدل، وشبابنا بخير ولا يتردد في الذود عن مكتسبات دولتنا وما حققته من إنجازات».

تكريم

جاء ذلك بمناسبة تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس 22 مؤسسة إعلامية محلية، ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثالثة، المقامة برعاية سموه في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية وكبار المفكرين والكُتَّاب والإعلاميين والأكاديميين وطلبة الإعلام في الدولة.

وتسلّم تكريم «المجلس الوطني للإعلام» معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، و«جمعية الصحفيين» محمد يوسف رئيس الجمعية، و«شركة أبوظبي للإعلام» محمد المحمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، و«شبكة قنوات دبي» سامي القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، فيما تسلّم تكريم «مؤسسة الشارقة للإعلام» خالد عمر المدفع، المدير العام للمؤسسة، و«قناة سكاي نيوز عربية» نارت بوران المدير العام، و«قناة بينونة» عيسى المزروعي العضو المنتدب، و«قناة الظفرة» هاشم الداوود المدير العام.

كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصحف المحلية،

وتسلم تكريم «البيان» علي شهدور رئيس التحرير، و«الاتحاد» محمد الحمادي رئيس التحرير، و«الخليج» رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، كما تسلم تكريم صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي رئيس التحرير، و«الوطن» عبد الرحمن الشميري رئيس ومدير تحرير الصحيفة، و«الرؤية» محمد التونسي رئيس التحرير المنتدب.

قائمة

وشملت قائمة المؤسسات الإعلامية المُكرَّمة الصحف المحلية الناطقة بالإنجليزية «ذا ناشيونال» التي تسلم تكريمها رئيس التحرير محمد العتيبة، و«جلف نيوز» عبد الحميد أحمد رئيس التحرير، و«ايمرتس 7/24» الإلكترونية رياض مقدادي رئيس التحرير، و«خليج تايمز» مصطفى الزرعوني مدير تحرير الصحيفة، فيما تسلمت تكريم «جلف توداي» عائشة تريم رئيس تحرير الصحيفة، و«صحيفة 24 الإلكترونية» الدكتور علي بن تميم رئيس التحرير.

كما تسلم تكريم خدمة «برق الإمارات» خالد صفر المدير العام للخدمة، وسعيد الشحي تكريم خدمة «مصدر نيوز» الإخبارية، و«شبكة عميد الإمارات» أحمد المرزوقي، وموقع «سنيار» عبدالله العبدولي، و«فرسان الإمارات» خالد الكعبي.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثلاثة من مراسلي شركة أبوظبي للإعلام في اليمن وهم: حمدي ياسين، وصالح البحار، وياسر العمري، وذلك تقديراً لجهودهم في التغطية المباشرة للأحداث على الأرض.

محمد بن راشد يكرم المجلس الوطني للإعلام ويتسلم الميدالية سلطان الجابر

تكريم شبكة قنوات دبي يتسلمه سامي القمزي

..ويكرم »البيان« ويتسلم الميدالية علي شهدور

..ويكرم صحيفة الاتحاد ويتسلم الميدالية محمد الحمادي

تكريم »الإمارات اليوم« يتسلمه سامي الريامي

تكريم »جلف توداي« تتسلمه عائشة تريم

تكريم صحيفة الخليج يتسلمه رائد برقاوي

تكريم »ذا ناشيونال« يتسلمه محمد العتيبة

تكريم »الوطن« يتسلمه عبد الرحمن الشميري

تكريم »الرؤية« يتسلمه محمد التونسي

تكريم »صحيفة 24 الإلكترونية« يتسلمه علي بن تميم

تكريم »جلف نيوز« يتسلمه محمد المزعل

تكريم »خليج تايمز« يتسلمه مصطفى الزرعوني

تكريم خدمة »برق الإمارات« يتسلمه خالد صفر

وسموه يكرم جمعية الصحفيين ويتسلم الميدالية محمد يوسف

تكريم شركة أبوظبي للإعلام يتسلمه محمد المحمود

تكريم الشارقة للإعلام يتسلمه خالد المدفع