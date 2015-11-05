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خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية

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خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية خليفة ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية

وضعت مجلة «فوربس» الأميركية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الجاري 2015 التي أصدرتها المجلة أمس.

وقالت المجلة إن صاحب السمو الشيخ خليفة يترأس دولة من بين أغنى دول العالم. وأضافت أن ثروة الإمارات ليست من عائدات النفط فقط، رغم أن لديها احتياطياً نفطياً مؤكداً يبلغ 97.8 مليار برميل، بل نجحت الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة في جهود تنويع اقتصادها، حتى إن القطاع غير النفطي فيها يقترب نزولاً من نصف حجم اقتصادها حالياً.

وأشارت المجلة إلى أن أبوظبي تملك أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم تبلغ موجوداته نحو 773 مليار دولار. وأضافت أن دولة الإمارات تشارك في الحملة الدولية ضد الإرهاب، خاصة في اليمن.

وضمت قائمة فوربس هذا العام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرؤساء: المصري عبدالفتاح والروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما، والصيني شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء الوزراء: البريطاني ديفيد كاميرون، والفرنسي فرانسوا هولاند، والهندي ناريندرا مودي والياباني تشنزو آبي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وغيرهم.

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