"أمن القليوبية" يشن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

شنت مديرية امن الدقهلية حملة أمنية مكبرة، للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بكافة أنواعها.

أسفرت الجهود عن إزالة 28 حالة إزالة لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية "مبانى مخالفة" بمركز ميت غمر تحرر عن ذلك المحضرين رقمى (10723، 10724) لسنة 2015 إدارى المركز، و(2) قرار صادران من هندسة رى ديرب نجم بإزالة "مبانى مخالفة"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10443/2015 إدارى المركز.

وفى مركز أجا، تم تنفيذ 16 قرار إزالة صادرين من الإدارة العامة لحماية نهر النيل لـ"مبانى مخالفة" تحرر عن ذلك المحضر رقم 8195/2015 إدارى المركز، وقرار صادر من رئاسة مركز ومدينة أجا، بإخلاء عقار للخطورة الداهمة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8109/2015 إدارى المركز.

وفى مركز منية النصر، تم تنفيذ (4) قرارات إزالة صادرة من رئاسة مركز ومدينة منية النصر لـ"أعمال مخالفة" تحرر عن ذلك المحضرين رقمى (6146، 6147) لسنة 2015 إدارى المركز، وحالة إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية "تشوين مواد بناء" تحرر عن ذلك المحضر رقم 6145/2015 إدارى المركز، وحكم قضائى "تسليم محل" تحرر عن ذلك المحضر رقم 6139/ 2015 إدارى المركز.

أما فى قسم أول المنصورة، تم تنفيذ قرار صادر من حى غرب المنصورة بإزالة (2 كشك) تحرر عن ذلك المحضر رقم 13262/2015 إدارى القسم.