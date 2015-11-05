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أمن الشرقية: الانتهاء من إعداد 1039 مقراً انتخابياً استعداداً للانتخابات

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أمن الشرقية: الانتهاء من إعداد 1039 مقراً انتخابياً استعداداً للانتخابات أمن الشرقية: الانتهاء من إعداد 1039 مقراً انتخابياً استعداداً للانتخابات
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن المديرية تسلمت الكشوف النهائية الخاصة بمرشحى مختلف الدوائر خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.

وتبين أن عدد المرشحين للانتخابات على مستوى المحافظة بلغ 330 مرشحا، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 13 لجنة عامة تضم 1039 مقرا انتخابيا و1843 صندوقا انتخابيا.

ومن المقرر أن تسفر الانتخابات عن فوز 30 مرشحا بمقاعد المحافظة فى البرلمان على مستوى الفردى و7 على مستوى القائمة التى تضم 15 مرشحا.
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