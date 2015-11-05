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استجابة لليوم السابع.. إدراج بناء مدرسة النصر بالغربية بخُطة العام الحالى

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استجابة لليوم السابع.. إدراج بناء مدرسة النصر بالغربية بخُطة العام الحالى استجابة لليوم السابع.. إدراج بناء مدرسة النصر بالغربية بخُطة العام الحالى
أرسل المركز الإعلامى لرئيس الوزراء ردا رسميا على ما نشرته "اليوم السابع" بشأن حالة الغضب بين أهالى مدينة بسيون بمحافظة الغربية، وأولياء أمور مدرستى "النصر وعمر بن الخطاب" التابعتين لإدارة بسيون التعليمية دون الشروع فى بنائهما، وقال فى البيان: "تم رصد شكوى أولياء أمور مدرستى النصر وعمر بن الخطاب، وتم التواصل والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية والاتفاق معها على إدراج عملية إعادة بناء مدرسة النصر فى خُطة العام المالى الحالى 2015/2016، وكذلك إدراج عملية إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب فى خُطة العام المالى القادم 2017/2016، وأكدت الهيئة أنه فى حالة توفر تمويل إضافى فى العام المالى الحالى سيتم البدء فوراً فى إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب".

وكان "اليوم السابع" قد نشر تحقيقا بعنوان: "غضب أهالى بسيون بسبب هدم مدرستين وعدم الشروع فى بنائهما" بتاريخ 1 نوفمبر الجارى، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء وأرسل رده السابق".


>غضب أهالى بسيون بسبب هدم مدرستين وعدم الشروع فى بنائهما.. الأهالى: الكثافة الطلابية تهدد بكارثة.. ولإدارة التعليمية: لسنا طرفا.. و"الأبنية التعليمية": المدرستان مدرجتان فى خطة العام القادم

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