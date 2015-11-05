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WOJOOH.COM أصبح متوفّر الآن في الإمارات العربية المتّحدة!

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WOJOOH.COM أصبح متوفّر الآن في الإمارات العربية المتّحدة! WOJOOH.COM أصبح متوفّر الآن في الإمارات العربية المتّحدة!

الأربعاء 04-11-2015 18:21

ها قد أصبحت محلاّت وجوه، وجهتك المفضّلة للعناية بجمالك، رسمياً الآن على الإنترنت في الإمارات العربية المتّحدة. بات بإمكانك شراء كلّ ما تحتاجين إليه من مستحضرات أساسية لعلامات تجارية محليّة وعالميّة بكبسة زرّ على موقعنا الإلكتروني الجديد والمتكامل اعتباراً من 15 أكتوبر.
إنّ موقع Wojooh.com الجديد، الذي كان قد أُطلق في المملكة العربية في يونيو الماضي، سيزيد من متعة التسوّق في راحة منزلك، إذ يقدّم لك لمحات استثنائيّة حول عالم المكياج والعطور والعناية بالبشرة. لا شكّ إذاً أنّ موقع wojooh.com هو وجهتك للاهتمام بجمالك من منزلك، بدءاً بالنصائح والتعليمات، مروراً بالصيحات الموسميّة، الإصدارات الجديدة، والمنتجات المعروضة فقط إلكترونياً، وحتّى العروض الخاصّة ومقاطع الفيديو لتعليم كيفيّة تنفيذ إطلالات المكياج، والمزيد غيرها.
محتوى تفاعلي: عالم الجمال بانتظارك! ففي مدوّنة الجمال الخاصة بنا، ستجدين نصائح حول آخر الإطلالات، عرضاً لمكياج عروض الأزياء، التعليمات اللازمة لرسم إطلالة الريترو للعيون، أو لتعلّم تحديد ملامح الوجه كواحدة من عائلة كارداشيان. كما يتيح لك إمكانيّة مشاهدة مقاطع تعرّفك إلى الخطوات الواجب اتّباعها لتطبيق إطلالات المكياج، والعناية ببشرتك بهدف التخلّص من مظهر البقع البنيّة أو التجاعيد. كلّ ما تبحثين عنه ستجدينه لدينا!
عمليّة شراء سهلة وسريعة: إشتري ما تحتاجين إليه من راحة منزلك! أضيفي المنتج الذي أعجبك إلى سلّة التسوّق، وادفعي ثمنه من خلال بضع نقرات.
التقييمات والآراء: هل أنت في أحد محلاّت وجوه وتريدين التأكّد من أنّ المنتج الذي ستبتاعينه مذهل بقدر ما تعتقدين؟ إطّلعي على التقييمات والآراء التي نشرتها عاشقات أخريات للجمال مثلك!
دليل العلامات التجارية: مع أكثر من 30 علامة تجارية مختلفة لتختاري منها، نحرص أن تكوني على علم بكلّ ما يتعلّق بها كافّة. أنقري على علامتك التجارية المفضّلة واطّلعي على الفئات المختلفة التي تغطيها وباقة المستحضرات التي تقدّمها لتكوني مطّلعة جيّداً وتقومي بشراء المنتج المناسب.
مشاركة ما يعجبك مع صديقاتك: التسوق أمر ممتع وبخاصّة إن قمت به مع صديقتك المفضّلة! جرّبي إطلالاتنا الجريئة الجديدة من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو التي تعلّم كيفيّة إنجازها، ثمّ تشاركيها مع محيطك أو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.
المنتجات الجديدة فور إطلاقها: سنعرّفك على كلّ جديد لحظة دخولك الموقع.
برنامج المكافآت: يتيح لك برنامج المكافآت Wojooh Beauty Reward جمع النقاط مع كلّ عمليّة شراء. ويمكن استبدال النقاط في وقت لاحق مقابل المشتريات، الهدايا، المفاجآت، العروض وغيرها من الامتيازات الحصرية.
الفعاليات داخل المحلاّت: لطالما أطلعتك محلاّت وجوه على كلّ ما ترغبين في معرفته حول عالم الجمال، وذلك من خلال الفعاليّات التي تنظّمها مع خبراء المكياج المشهورين، ونجمات الموضة وصاحبات المدوّنات التي تعنى بالجمال. لذا احرصي على حضورها! إطلّعي على فعاليّات محلاّت وجوه، من خلال تصفّحك موقعنا فقط.
ليس ما ذكرناه أعلاه سوى بعض الأمثلة عن المزايا العديدة التي يتضمّنها موقع wojooh.com: بحث سهل، تسوّق بحسب العلامة التجارية، كتابة التعليقات، مشاهدة مقاطع فيديو، والمزيد غيرها.

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سيدتي

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