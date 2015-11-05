"الأمم المتحدة": جنوب السودان ما زال فى حالة حرب ويشهد تجاوزات

>جاء فى تقرير لخبراء من الأمم المتحدة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان عمليات القتل والاغتصاب والخطف ما زالت قائمة فى جنوب السودان حيث الحكومة والمتمردين يتزودون بالسلاح انتهاكا لاتفاق السلام.

وجاء فى التقرير المرفوع إلى مجلس الامن "تعمل الحكومة وكذلك المعارضة على تعزيز كمياتهما من الأسلحة والذخائر بشكل نشط".

واستند الخبراء إلى "عدد من الشهادات ذات الصدقية" التى تحدثت عن "قتل واغتصاب وخطف وحرق قرى وخطف نساء وأطفال" فى ولاية الوحدة بشمال البلاد، وحصلت فى شهر أكتوبر لوحده اكثر من 50 حالة اغتصاب.