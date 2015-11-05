أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الأمم المتحدة": جنوب السودان ما زال فى حالة حرب ويشهد تجاوزات

Google+ Print
"الأمم المتحدة": جنوب السودان ما زال فى حالة حرب ويشهد تجاوزات "الأمم المتحدة": جنوب السودان ما زال فى حالة حرب ويشهد تجاوزات

>جاء فى تقرير لخبراء من الأمم المتحدة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان عمليات القتل والاغتصاب والخطف ما زالت قائمة فى جنوب السودان حيث والمتمردين يتزودون بالسلاح انتهاكا لاتفاق السلام.

وجاء فى التقرير المرفوع إلى مجلس الامن "تعمل الحكومة وكذلك المعارضة على تعزيز كمياتهما من الأسلحة والذخائر بشكل نشط".

واستند الخبراء إلى "عدد من الشهادات ذات الصدقية" التى تحدثت عن "قتل واغتصاب وخطف وحرق قرى وخطف نساء وأطفال" فى ولاية الوحدة بشمال البلاد، وحصلت فى شهر أكتوبر لوحده اكثر من 50 حالة اغتصاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك