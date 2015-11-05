بالفيديو #ليلة_الأبطال - كل أهداف الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

أقيمت ثماني مباريات جديدة في المرحلة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا انتهت جميعها بفوز أحد الفريقين ولم تنته أي مباراة بالتعادل.

وسُجل 30 هدفا في أمسية الأربعاء عن طريق 14 فريقا بينما لم يسجل فريق ليون وباتي بوريسوف أهدافا.

ويستعرض FilGoal.com أهداف المباريات الثمانية..

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المجموعة الخامسة

أهداف مباراة برشلونة 3 وباتي بوريسوف 0

أهداف مباراة روما 3 وبايرليفركوزن 2

المجموعة السادسة

أهداف مباراة بايرن ميونيخ 5 وأرسنال 1

أهداف مباراة أوليمبياكوس 2 و دينامو زغرب 1

المجموعة السابعة

أهداف مباراة تشيلسي 2 - ودينامو كيف 1

أهداف بورتو 3 ومكابي تل أبيب 1

المجموعة الثامنة

هدف مباراة جنت 1 و فالنسيا 0

أهداف مباراة زينيت 2 و ليون 0