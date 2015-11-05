مرشح برلمانى فى القليوبية يطالب بإنشاء صندوق لإعانة الفقراء

طالب محمد صدقى، مرشح المصريين الأحرار بالخانكة، بإنشاء صندوق إعانة على مستوى الدائرة يتم جمع أمواله من التبرعات، والدفع من خلال الجمعيات الخيرية بإيصال ويخدم الفقراء ويساعد غير القادرين على المعيشة ويساهم فى تكاليف الزواج لغير القادرين من الجنسين.

وكان "صدقى"، قد نظم مؤتمرا جماهيريا حضره مئات من أهالى قرية القلج التابعة لمركز الخانكة وسط إقبال كبير من الجماهير.

وأكد أن مشروعات الصرف الصحى وبناء مجمعات للمدارس لخدمة أبناء القرى المجاورة وإعادة هيكلة أساليب العمل داخل الجهاز التنفيذى فى الإدارة المحلية من ضمن أولويات برنامجه.