بالصور.. "الطرق الصوفية" تحتفل بمولد العارف بالله الدسوقى

احتفل شيوخ الطرق الصوفية ومريدى القطب الدسوقى من مختلف المحافظات والبلدان الإسلامية، أمس الأربعاء، بمولد العارف بالله الدسوقى بمحافظة كفر الشيخ.

وفى كلمته نائبا عن الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، طالب الشيخ مختار على محمد، شيخ مشيخة الطرق الصوفية، المسئولين فى مصر بأن يحذروا ناقلى الأخبار المغرضة، مستشهدا بقوله تعالى:"يا أيها اللذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين".

أما الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، قال:"إن سيدى إبراهيم الدسوقى كان عالما حكيما، وأن مكتبة لندن الشهيرة عالميا بها العديد من مؤلفاته وقصائده وأشعاره وله كتاب يدعى "الحقائق والجوهرة" .

من جانبه أوضح الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، أن الاحتفال بمولد الدسوقى هذا العام صادف احتفال المحافظه بعيدها القومى، كما أنه تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر الشيخ، معلنا أن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة دسوق سيتم قريبا.

حضر الاحتفال، الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، والعميد فاروق بركات، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء مصطفى سلطان، قائد فرقة دسوق ونائبا عن اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء حسين الطاهر، سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى عطا لله، سكرتير عام مساعد المحافظة.



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